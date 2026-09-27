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Tampil di Pestapora 2026, Syahrini: 7 Tahun Bukan Jaga Jarak, Tapi Jaga Anak

Tampil di Pestapora 2026, Syahrini: 7 Tahun Bukan Jaga Jarak, Tapi Jaga Anak
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Penyanyi Syahrini di Pestapora 2026, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Penyanyi Syahrini tampil untuk kali pertama di festival musik Pestapora 2026, Gambir Expo, Minggu (27/9) malam.

Ini juga merupakan panggung offline pertamanya semenjak istri Reino Barack tersebut vakum sekitar tujuh tahun terakhir.

Syahrini tampil memukau dengan memakai pakaian berwarna kuning dan hitam.

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Lagu 'Sesuatu' dan 'Seperti Itu' menjadi pembuka penampilan penyanyi tahun tersebut.

Suara teriakan dan sorak-sorai penonton menyambut kehadiran Syahrini di atas panggung.

Tak berhenti di situ, ibu satu anak itu juga membawakan sederet lagu hits lainnya, di antaranya 'Kau Yang Memilih Aku', dan 'Cintaku Kandas'.

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Dia pun mengungkapkan bahwa ini merupakan panggung off air pertamanya.

"Ini adalah panggung off air-ku yang pertama. Spesial malam hari ini datang untuk Pestapora," ujar Syahrini di Pestapora 2026, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

Penyanyi Syahrini tampil untuk kali pertama di festival musik Pestapora 2026, Gambir Expo, Minggu (27/9) malam.

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