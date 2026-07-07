Tampil di Piala Presiden 2026, Persija Fokus Peningkatan Performa & Bangun Chemistry Antarpemain

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta bersiap tampil di Piala Presiden Elite 2026 yang digelar 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang.

Macan Kemayoran tak sekadar datang sebagai peserta.

Namun, Persija akan memanfaatkan turnamen pramusim itu untuk membentuk tim yang solid sebelum mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko mengatakan bahwa target utama tim di Piala Presiden Elite 2026 bukan semata mengejar hasil, melainkan memastikan seluruh persiapan menuju musim baru berjalan maksimal.

Menurut Ardhi, ajang ini menjadi kesempatan penting bagi tim pelatih untuk mengasah performa, memperkuat kerja sama antarpemain, sekaligus mengukur perkembangan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan kami menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Fokus utama kami adalah meningkatkan performa tim, membangun chemistry antarpemain, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum musim baru dimulai," katanya.

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Hasil undian yang digelar Minggu (6/7) menempatkan Persija di Grup B bersama Persebaya, PSMS Medan, dan Port FC. Seluruh pertandingan grup ini akan berlangsung di Surabaya. Sementara Grup A dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers yang akan bertanding di Bandung.

"Terima kasih kepada PSSI dan Organizing Committee atas undangan kepada Persija untuk berpartisipasi di Piala Presiden Elite 2026. Kami mendukung penuh penyelenggaraan turnamen ini dan berharap seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar," ujar Ardhi.