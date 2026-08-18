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Tampil di Sarinah, Rizky Febian Sampaikan Doa untuk Indonesia

Tampil di Sarinah, Rizky Febian Sampaikan Doa untuk Indonesia
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Penyanyi Rizky Febian saat tampil di kawasan Sarinah, Jakarta pada Senin (17/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian turut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan penampilan khusus di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Tidak hanya bernyanyi, dia juga menyampaikan harapan untuk Indonesia dan masyarakat yang hadir dalam perayaan kemerdekaan.

Rizky Febian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar Indonesia menjadi lebih baik.

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“Di Hari Kemerdekaan ini, kita sama-sama mendoakan semoga Indonesia jauh lebih baik lagi,” kata Rizky Febian di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Pada jeda penampilan, suami Mahalini itu juga sempat berbicara mengenai makna kemerdekaan.

Baginya, kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan perayaan setiap 17 Agustus, tetapi juga dapat diwujudkan dalam berbagai situasi kehidupan.

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“Di Hari Merdeka ini saya ingin menunjukkan bahwa sebuah kemerdekaan bisa kita buat di situasi apa pun,” jelas Rizky Febian.

Tidak hanya mendoakan kemajuan Indonesia, Rizky Febian juga menyelipkan doa bagi semua orang yang hadir.

Penyanyi Rizky Febian turut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan penampilan khusus di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

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