Tampil di Synchronize Fest 2025, D'MASIV Pamer Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik D'MASIV menjadi salah satu penampil di hari pertama Synchronize Fest 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (3/10).

Lagu Side by Side menjadi pembuka penampilan D'MASIV di panggung District Stage.

Vokalis D'MASIV, Rian Eky Pradipta, menyapa para penonton setelah menyanyikan lagu pertama.

"Selamat malam, kami D'MASIV band dari Ciledug," kata Rian D'MASIV di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5) malam.

Selanjutnya, D'MASIV membawakan lagu Natural yang membuat para penonton kompak ikut bernyanyi bareng.

Ketika hendak melanjutkan aksi panggungnya, Rian D'MASIV kembali berinteraksi dengan para penonton.

"Synchronize Fest masih semangat? Kalau masih semangat, semua tangannya di atas lagi," jelasnya.

Lagu D'MASIV, 'Semakin', membuat suasana Synchronize Fest 2025 makin seru. Para penonton tidak hanya ikut bernyanyi, tetapi juga bergoyang mengikuti irama musik.