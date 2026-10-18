Tampil di Synchronize Fest 2026, Ayu Ting Ting Cerita Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting sukses mengguncang panggung Synchronize Fest 2026.

Ditemui seusai manggung, dia mengungkapkan bahwa persiapan untuk penampilanya malam tadi telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu.

"Ya, jelas sih kami sebelumnya kami sudah, terutama manajer saya si Adentin, sudah meeting-in dari sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu ya, Tin, untuk punya konsep ini begitu. Jadi memang sudah dimeeting-in lama, dipersiapkan karena ini kan beda nih dari saya off-air-off-air seperti biasanya begitu," ujar Ayu Ting Ting di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10).

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Dia menyebut bahwa penampilannya di Synchronize Fest 2026 ini sangat spesial.

Pelantun 'Alamat Palsu' itu bahkan sempat berkolaborasi dengan penyanyi Shabrina Leanor di atas panggung tadi.

"Jadi malam hari ini memang spesial banget sih. Tadi juga saya ada kolaborasi bareng sama Shabrina Leanor yang kebetulan juga satu manajemen begitu, jadi happy banget Shabrina bisa ikutan nyanyi bareng," kata Ayu Ting Ting.

Dia mengatakan dirinya tak hanya menyanyikan lagu-lagu hitsnya saja. Akan tetapi, Ayu Ting Ting juga melakukan dance.

"Dan, spesial tadi saya juga dance juga, enggak cuma sekadar nyanyi saja. Begitu sih, itu sih aturannya. Konsepnya itu Synchronize malam hari ini," tuturnya.