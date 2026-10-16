menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Tampil di Synchronize Fest 2026, Melly Goeslaw Ajak Penonton Berdoa Agar Karhutla Segera Teratasi

Tampil di Synchronize Fest 2026, Melly Goeslaw Ajak Penonton Berdoa Agar Karhutla Segera Teratasi

Tampil di Synchronize Fest 2026, Melly Goeslaw Ajak Penonton Berdoa Agar Karhutla Segera Teratasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Band Potret di Synchronize Fest 2026, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (16/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Melly Goeslaw mengajak para penonton di Synchronize Fest 2026 berdoa bersama.

Doa bersama itu bertujuan mendoakan agar kebakaran hutan yang melanda Kalimantan bisa segera teratasi.

Aksi itu dilakukan oleh vokalis band Potret tersebut di tengah-tengah penampilannya di atas panggung.

Baca Juga:

Melly Goeslaw pun mengajak penonton untuk memanjatkan surat Al-Fatihah bersama-sama.

"Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan secepatnya, ya. Dalam hati kita, di lubuk kita yang paling dalam, kita berdoa bersama-sama untuk Kalimantan. Kita baca Al-Fatihah sama-sama, mau?," ujar Melly Goeslaw di panggung Synchronize Fest 2026, di Gambir Expo, kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/10).

"Mau," sahut penonton.

Baca Juga:

Pelantun 'Salah' itu lantas mengingatkan para penonton mengenai kekuatan sebuah doa yang dipanjatkan secara bersama-sama.

Dia berharap ketulusan hati ribuan orang yang hadir di area konser malam ini dapat menjadi perantara diijabahnya doa tersebut.

Penyanyi Melly Goeslaw mengajak para penonton di Synchronize Fest 2026 berdoa bersama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI