Tampil di Synchronize Fest 2026, Melly Goeslaw Ajak Penonton Berdoa Agar Karhutla Segera Teratasi
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Melly Goeslaw mengajak para penonton di Synchronize Fest 2026 berdoa bersama.
Doa bersama itu bertujuan mendoakan agar kebakaran hutan yang melanda Kalimantan bisa segera teratasi.
Aksi itu dilakukan oleh vokalis band Potret tersebut di tengah-tengah penampilannya di atas panggung.
Melly Goeslaw pun mengajak penonton untuk memanjatkan surat Al-Fatihah bersama-sama.
"Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan secepatnya, ya. Dalam hati kita, di lubuk kita yang paling dalam, kita berdoa bersama-sama untuk Kalimantan. Kita baca Al-Fatihah sama-sama, mau?," ujar Melly Goeslaw di panggung Synchronize Fest 2026, di Gambir Expo, kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
"Mau," sahut penonton.
Pelantun 'Salah' itu lantas mengingatkan para penonton mengenai kekuatan sebuah doa yang dipanjatkan secara bersama-sama.
Dia berharap ketulusan hati ribuan orang yang hadir di area konser malam ini dapat menjadi perantara diijabahnya doa tersebut.
Penyanyi Melly Goeslaw mengajak para penonton di Synchronize Fest 2026 berdoa bersama.
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