Tampil di Synchronize Fest 2026, The Changcuters Ajak Penonton Doakan Karhutla Berakhir
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - The Changcuters tampil hari pertama di Synchronize Fest 2026, panggung Dynamic, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (16/10) sore.
Lagu Racun Dunia membuka penampilan band asal Bandung tersebut di atas panggung.
Area panggung Dynamic lantas ramai dipadati oleh penonton.
Penampilan Tria yang enerjik pun sukses membakar suasana.
Lagu The Tarix Jabrix, Parampampam, Suka Suka, hingga Hijrah ke London turut dibawakan oleh The Changcuters dalam penampilannya tadi.
Para penonton terdengar kompak menyanyikan lagu-lagu hits The Changcuters itu.
Tria bahkan beberapa kali menyapa penonton dan mengingatkan untuk 'jaga energi' mengingat ini baru hari pertama dan baru penampilan pertama di panggung Dynamic.
"Gue bilang juga jangan berlebihan. Tahan tahan. Masih ada malam. Masih ada besok, untuk kali ini enjoy sorenya, enjoy the moment," kata Tria kepada penonton, Jumat.
The Changcuters tampil hari pertama di Synchronize Fest 2026, panggung Dynamic, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (16/10) sore.
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