Tampil di TEI 2026, Koperasi Kana Perkuat Ekosistem Bisnis dan Bidik Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Kana membawa langkah pengembangan bisnisnya ke panggung perdagangan internasional melalui Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Kehadiran dalam salah satu pameran perdagangan paling bergengsi di Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Kana untuk menunjukkan potensi ekosistem usahanya sekaligus menjajaki peluang pasar global.

Digelar pada 14–18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang, TEI ke-41 menghadirkan 1.873 peserta pameran dan mencatat 16.885 calon pembeli terdaftar, termasuk 8.092 pembeli internasional dari 134 negara.

Ajang yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan ini menargetkan transaksi sebesar US$17,5 miliar atau sekitar Rp313,34 triliun.

Di tengah besarnya skala penyelenggaraan tersebut, keterlibatan Kana menjadi langkah penting dalam memperkuat eksistensinya sebagai koperasi konsumen yang terus mengembangkan kapasitas bisnis, portofolio produk, dan jaringan kemitraan.

Presiden Komisaris Kana Group, Jonathan Danang Wardhana, melihat TEI 2026 sebagai kesempatan untuk memperkenalkan potensi bisnis Kana kepada pelaku usaha dari berbagai negara.

“TEI mempertemukan kami dengan banyak pelaku usaha dari berbagai negara. Ini kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan produk Kana dan membuka kerja sama baru. Kami ingin bisnis yang sudah kami bangun bisa berkembang lebih jauh, dengan jaringan dan pasar yang makin luas,” ujar Jonathan, dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Dalam keikutsertaannya, Kana turut menggandeng PT Indogula Jayabaya, PT Kana Indonesia Industri, dan PT Pangan Jayabaya, dengan portofolio produk meliputi minuman Shaucha, Shaucha Premium, Duel, Kecap Merah Putih, Sarden, Kopi, hingga Pelet Sepah Tebu.