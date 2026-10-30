Tampil Gemilang di ACL, Kiper Muda Persib Fitrah Maulana Makin Percaya Diri

jpnn.com - Kiper muda Persib Bandung Fitrah Maulana mengaku bangga mendapat kepercayaan untuk mengawal gawang Maung Bandung.

Kepercayaan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Fitrah. Terlebih, dia dipercaya tampil menggantikan Teja Paku Alam yang selama ini menjadi andalan Persib di bawah mistar gawang.

Dalam dua laga terakhir, Fitrah tampil cemerlang. Dia kebobolan satu gol saat melawan Garudayaksa FC, tetapi berhasil mencatatkan clean sheet ketika menjamu Melbourne Victory di AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Fitrah pun menyampaikan apresiasi kepada jajaran pelatih Persib yang telah memberinya kepercayaan untuk tampil di kompetisi Asia.

"Pastinya bangga karena tingkat Asia, apalagi ACL 2. Terima kasih kepada para pelatih sudah percaya sama saya," kata Fitrah di Bandung, Jumat (30/10/2026).

Pemain muda tersebut menegaskan siap menjawab kepercayaan tim pelatih. Dia tidak ingin menyia-nyiakan peluang yang diberikan, siapa pun lawan yang harus dihadapi Persib.

Menurut dia, hal terpenting adalah memberikan penampilan terbaik setiap kali mendapat kesempatan bermain.

"Kalau misalnya diberikan kepercayaan, pastinya saya lakukan dengan baik, apa pun dan siapa pun lawannya. Bagaimana caranya, tetap saya berikan yang terbaik," tegasnya.