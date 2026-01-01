jpnn.com, JAKARTA - Rayo Vallecano menang 1-0 atas tuan rumah Real Betis pada lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla pada Sabtu.

Emil Audero tampil gemilang mengawal gawang Rayo Vallecano.

Kiper Timnas Indonesia itu mencatatkan nirbobol (clean sheet) setelah melakukan lima penyelamatan sepanjang pertandingan. Jorge de Frutos mencetak satu-satunya gol kemenangan tim tamu pada menit ke-72.

Kemenangan ini mengangkat Rayo Vallecano ke peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari 13 pertandingan.

Sementara itu, Real Betis tetap berada di posisi keempat dengan 27 poin dari 14 laga, demikian laman resmi LaLiga.

Real Betis langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Peluang pertama tuan rumah hadir melalui Isco pada menit ke-17, tetapi tembakannya berhasil dibaca dan diamankan Audero.

Kiper berusia 29 tahun tersebut kembali menunjukkan kesigapannya pada menit ke-39. Kali ini, Audero menggagalkan peluang Cucho Hernandez dengan menggunakan kakinya.

Semenit berselang, Isco kembali mengancam melalui tembakan jarak jauh. Namun, Audero tampil sigap untuk mengamankan gawangnya. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum.