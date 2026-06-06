Tampil Heroik, Emil Audero: Rayakan Secukupnya, Fokus Laga Berikutnya

jpnn.com, JAKARTA - Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero angkat bicara setelah menjadi salah satu pahlawan kemenangan Timnas Indonesia saat membungkam Oman 3-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Kiper berdarah Indonesia-Italia itu tampil luar biasa di bawah mistar gawang Garuda.

Tak hanya mencatatkan clean sheet, Emil juga menjadi penyelamat tim setelah menggagalkan tendangan penalti Oman di babak pertama.

Meski menjadi sorotan dan mendapat pujian dari publik, Emil memilih merespons kemenangan tersebut dengan kepala dingin.

Baginya, hasil positif atas Oman merupakan bukti Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk terus berkembang.

"Selalu ada perasaan yang baik setelah menang. Yang terpenting bagi kami hari ini adalah melanjutkan apa yang sudah kami bangun pada pemusatan latihan sebelumnya. Saya pikir ini adalah respons yang bagus, bukan hanya untuk orang lain, tetapi terutama untuk diri kami sendiri," ujar Emil.

Kemenangan ini terasa semakin spesial karena Indonesia berhasil mematahkan penantian panjang selama 38 tahun untuk kembali menaklukkan Oman.

Dukungan puluhan ribu suporter yang memadati SUGBK pun membuat malam bersejarah tersebut semakin sempurna.