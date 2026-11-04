Tampil Impresif di YOG Dakar 2026, Pewushu Muda Asael Rondonuwu Sumbang Perak untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Atlet wushu muda Indonesia, Asael Christo Jacob Rondonuwu, sukses mengukir sejarah baru dengan meraih medali perak pertama bagi Tim Merah Putih dalam sejarah keikutsertaan di Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026, Senegal, Selasa (3/11/2026).

Asael sukses menyumbangkan medali perak dari nomor gabungan Changquan dan Gunshu (Men’s Changquan Combined) disiplin taolu (seni).

Pencapaian ini menobatkan Asael sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih medali perak sepanjang sejarah keikutsertaan Merah Putih di Youth Olympic Games sejak pertama kali digelar pada 2010.

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Medali tersebut juga menjadi perolehan kedua bagi Kontingen Indonesia di Dakar 2026, setelah sebelumnya pejudo putri Sashenka meraih perunggu.

Tampil impresif pada debut cabang olahraga wushu di ajang multievent remaja empat tahunan dunia ini, atlet berusia 16 tahun tersebut membukukan nilai 9,353 pada nomor Changquan (jurus tangan kosong) dan 9,356 pada Gunshu (jurus tongkat). Perolehan total 18,709 poin memastikan langkah Asael merengkuh medali perak.

Medali emas pada nomor ini direbut atlet asal China, Lin Yilei (Lin Y), dengan total 18,796 poin. Sementara medali perunggu diamankan atlet Iran, Arash Pahali (A Pahali), yang mengumpulkan 18,603 poin.

Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan sang atlet di tengah ketatnya persaingan arena internasional.

“PB WI memberikan apresiasi keberhasilan Asael menyumbangkan medali perak pada pertandingan perdana cabang olahraga wushu di Youth Olympic Games Dakar 2026. Ini prestasi yang cukup membanggakan apalagi jumlah nomor dan medali yang diperebutkan sangat sedikit,” kata Airlangga Hartarto saat dihubungi media, Selasa (3/11/2026) malam.