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Tampil Intens, Nothing Mainkan Lagu Baru di Jakarta

Tampil Intens, Nothing Mainkan Lagu Baru di Jakarta
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Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Nothing, saat konser di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Jumat (24/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat, Nothing, akhirnya kembali memuaskan penggemar di Indonesia.

Nothing sukses menggelar konser di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Jumat (24/7) lalu. Konser yang dipromotori oleh Trueside Jakarta itu menjadi momen ketiga Nothing singgah ke Indonesia.

Band yang dimotori Domenic 'Nicky' Palermo tersebut pernah konser di Jakarta pada 2017 dan 2019 lalu. Sama seperti konser sebelumnya, pertunjukan kali ini juga berlangsung meriah.

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"Setelah sekian lama, akhirnya kami kembali ke sini, senang sekali bisa bertemu kalian," kata Domenic 'Nicky' Palermo di atas panggung Toba Dream, Jakarta pada Jumat (24/7) malam.

Kedatangan Nothing ke Jakarta kali ini merupakan bagian dari rangkaian tur bertajuk Cannibal World Tour.

Tur yang singgah ke beberapa kota di Asia itu diadakan untuk merayakan peluncuran album terbaru A Short History of Decay. Dalam album itu, Nothing tidak hanya menghadirkan materi-materi baru, tetapi juga memperlihatkan evolusi musikal.

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Oleh sebab itu, Nothing memberikan suguhan berbeda saat konser di Jakarta kali ini. Selain membawakan lagu andalan, materi dari album baru turut dimainkan di pertunjukan sold out itu.

Nothing membuka aksi panggung lewat lagu seperti Vertigo Flowers, July the Fourth, dan Toothless Coal. Lagu-lagu tersebut langsung disambut hangat oleh penonton yang ikut bernyanyi hingga stage diving.

Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat, Nothing, akhirnya kembali memuaskan penggemar di Indonesia.

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