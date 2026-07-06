menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Tampil Kompetitif di Jerez, Ramadhipa Bawa Poin Sebelum ke Prancis

Tampil Kompetitif di Jerez, Ramadhipa Bawa Poin Sebelum ke Prancis

Tampil Kompetitif di Jerez, Ramadhipa Bawa Poin Sebelum ke Prancis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior Jerez, Spanyol. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - M. Kiandra Ramadhipa kembali menunjukkan daya saingnya di ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026.

Meski belum berhasil naik podium, pembalap muda binaan PT Astra Honda Motor itu tampil kompetitif sepanjang dua balapan di Circuito de Jerez–Ángel Nieto, Spanyol, Minggu (5/7).

Membela Honda Asia Dream Racing Junior Team, rider asal Sleman, Yogyakarta, tersebut membawa pulang sembilan poin dari putaran Jerez.

Baca Juga:

Hasil itu membuatnya tetap bertahan dalam persaingan papan atas klasemen sementara.

Pada race pertama, Ramadhipa sebenarnya memulai akhir pekan dengan meyakinkan setelah mengamankan posisi start kelima.

Namun, start yang kurang sempurna membuatnya sempat turun ke posisi delapan.

Baca Juga:

Balapan kemudian dihentikan sementara akibat insiden yang memicu red flag dan dilanjutkan dengan format 10 lap.

Dalam persaingan yang berlangsung ketat di bawah suhu lintasan sekitar 44 derajat Celsius, Ramadhipa sempat tercecer dari 10 besar.

M. Kiandra Ramadhipa kembali menunjukkan daya saingnya di ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI