jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Hiruk-pikuk lantai pameran Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di penghujung tahun ini terasa makin hidup dengan kejutan dari Wuling Motors.

Pabrikan menyegarkan lini andalan mereka di segmen mobil keluarga, Wuling Darion, dengan tampilan yang lebih rapi dan banderol harga kian bersahabat.

Langkah itu seolah menjawab kegelisahan para kepala keluarga yang mendambakan kendaraan elektrifikasi lapang tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

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Alih-alih sekadar ganti baju, Wuling meramu ulang beberapa detail krusial yang langsung bersentuhan dengan kenyamanan berkendara sehari-hari.

Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian, mengungkapkan bahwa penyegaran lahir dari upaya mendengarkan langsung apa yang sebenarnya dibutuhkan keluarga Indonesia.

“Pembaruan mencakup sejumlah aspek yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan lebih dalam menunjang aktivitas keluarga," kata Ricky di Tangerang Selatan, Jumat (19/11).

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"Kami berharap berbagai pembaruan yang dihadirkan dapat semakin melengkapi pengalaman berkendara bersama Wuling Darion.”

Begitu mendekat ke arah unit yang dipajang, ubahan paling kasat mata langsung menyapa pada varian EX.