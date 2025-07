Tampil Maksimal di GIIAS 2025, BAIC Boyong 10 Mobil Andalan Termasuk BJ30 Baru

jpnn.com, TANGERANG - PT. JIO Distribusi Indonesia (JDI), yang memayungi brand BAIC tampil maksimal selama ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Pada GIIAS 2025, BAIC mengusung tema “Empowering The Future” dan tagline “Step into the Future of Driving Evolution”.

Melalui itu, BAIC menegaskan komitmennya sebagai merek global yang siap menghadirkan solusi mobilitas modern, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui tema tersebut, kami ingin pengunjung tidak hanya melihat kendaraan kami, tetapi membayangkan bagaimana BAIC dapat menjadi bagian dari gaya hidup dan mobilitas masa depan mereka," ujar Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya, di ICE BSD, Tangerang, Kamis.

GIIAS 2025 menjadi momen berharga bagi BAIC Indonesia untuk meluncurkan mobil terbaru mereka yaitu BAIC BJ30 AWD dan BAIC BJ30 FWD.

BAIC BJ30 series ini menjadi model BAIC BJ30 pertama di dunia yang sudah menggunakan setir kanan.

"Peluncuran BJ30 Hybrid merupakan bukti keseriusan kami dalam mendukung transformasi mobilitas nasional melalui kendaraan yang efisien, tangguh, dan berteknologi tinggi,” ujar Dhani Yahya, Chief Operating Officer BAIC Indonesia.

Genap setahun BAIC berbisnis di Indonesia, merek asal Tiongkok itu memajang sekitar 10 unit mobil andalan di GIIAS 2025.