Tampil Memukau, QJMotor QVVS 600 Gendong Mesin 561cc

jpnn.com, MILAN - Pabrikan roda dua asal China, QJMotor ikut serta meramaikan ajang pameran Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) 2025 di Milan.

Pada ajang pameran motor terbesar itu QJMotor menampilakan QVVS 600 Cafe Racer. Motor tersebut tampil memukau karena desainnya yang berani dan elegan.

Selain desain, motor tersebut juga memiliki performa yang mampu menandingi kendaraan roda dua besar asal Eropa dan Jeppang.

Visordown pada Jumat (7/11), melaporkan nama EQVVS itu terinspirasi dari kebebasan dan kekuatan prima, yang berfungsi sebagai penghormatan kepada semangat murni kecepatan dan mesin.

Motor itu menggendong mesin V4 561cc, 16 katup, DOHC, berpendingin cairan menghasilkan tenaga 69,3 hp pada 10.500 rpm, dan torsi 39 lb-ft pada 8.000 rpm.

Motor bergaya cafe racer ini hadir dengan dimensi jarak sumbu roda 1.465 mm, dan menggunakan ban 17 inci (43,18 cm) di depan dan belakang – 120/70 di depan dan 180/55 di belakang.

Perusahaan asal China itu, juga masih banyak merahasiakan spesifikasinya.

Secara visual, fairing samping berlapis ganda bertindak seperti rangka yang dipahat di sekeliling mesin, membekukan ritme geraknya–mengubah energi mekanis menjadi seni.