Tampil Perdana di GJAW 2025, Bridgestone Pamer Ban Unggulan, Ada Promo Menarik

jpnn.com, TANGERANG - PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) mengumumkan ikut serta meramaikan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Ini adalah debut Bridgestone pertama di GJAW 2025 yang berlangsung hingga 30 Desember 2025.

GJAW 2025 sendiri itu menghadirkan lebih dari 80 merek otomotif, mulai dari kendaraan penumpang, listrik, roda dua, hingga industri pendukung.

President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno mengatakan GJAW 2025 bukan sekadar kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan, tetapi wujud komitmen untuk terus berkontribusi pada kemajuan industri otomotif Indonesia.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang kami hadirkan memberikan nilai yang relevan— baik bagi keselamatan pengguna jalan maupun bagi perkembangan mobilitas Indonesia secara keseluruhan,” ujar Mukiat dalam siaran persnya, Jumat (21/11).

Di GJAW Brigestone berada di Hall 8 booth B2. Mereka menampilkan sejumlah produk bannya dari berbagai segmen seperti Turanza, Ecopia, Dueler, dan Potenza.

Keempat lini ini mewakili teknologi dan inovasi ban Bridgestone yang dirancang untuk mendukung mobilitas modern—dari efisiensi harian, kenyamanan jarak jauh, kebutuhan SUV, hingga performa sport.

Bridgestone juga menghadirkan Ecopia EP300 sebagai pilihan yang lebih ringan dan hemat energi.