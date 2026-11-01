Tampil Santai, Marc Marquez Jadi Jawara WU MotoGP Malaysia

jpnn.com - SELANGOR - Marc Marquez yang terlihat tampil santai saat Warm Up MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, Selangor, Minggu (1/11) pagi WIB, menjadi yang paling kencang pada sesi berdurasi sepuluh menit itu.

Calon kuat juara dunia MotoGP 2026 itu hanya memanfaatkan setengah waktu akhir WU.

Pada lima menit pertama, Marc tampak rileks di garasinya, sesekali berdiskusi dengan awak tim. Marc menorehkan waktu terbaik satu menit 58,902 detik.

Sementara itu, adik Marc, Alex Marquez yang menempati posisi start pertama, mengukir waktu satu menit 59,388 detik. Terbaik kedua WU, setelah Marc.

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Marc pantas rileks menyambut grand prix MotoGP Malaysia siang nanti, lantaran rival utamanya dalam persaingan di klasemen MotoGP, yakni Jorge Martin, absen lantaran cedera.

Faktor lain yang membuat Marc terlihat santai dan percaya diri menjelang balapan, yakni dia start di dekat adik kandungnya, yang secara morel menjadi dukungan tersendiri.