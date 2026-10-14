Tampung Aspirasi Masyarakat, KPPBC TMP A Jakarta Gelar Konsultasi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta menggelar agenda Forum Konsultasi Publik (FKP).

Melalui forum tersebut, instansi ini mengundang para pelaku usaha selaku pengguna layanan cukai untuk berdiskusi serta berinteraksi secara langsung mengenai pelayanan yang diberikan.

Kepala KPPBC TMP A Jakarta Budi Santoso menjelaskan agenda ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2020.

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Budi menegaskan pihak Bea Cukai Jakarta memiliki kewajiban untuk terus berinteraksi dan menyerap masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

"Untuk mendapat masukan, saran-saran sehingga pelayanan yang kami berikan berikutnya itu sudah mengakomodasi kepentingan pengguna layanan," kata Budi di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (14/10).

Menurut Budi, tantangan utama yang dihadapi jajarannya yakni menyelaraskan kapasitas sumber daya internal dengan ekspektasi para pengguna layanan yang menginginkan proses cepat, murah, serta tidak berbelit-belit.

Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan agar para pengguna layanan merasa terbantu dan kegiatan usahanya dapat berkembang lancar.

"Pada akhirnya itu sendiri juga akan meningkatkan penerimaan negara, kalau bisnisnya juga berkembang," imbuh Budi. (rom/jpnn)