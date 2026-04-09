Tamu Persib Pekan Ini Datang dengan Kondisi Terbaik, Agresif, dan Tajam
jpnn.com - GIANYAR - Bali United bertandang ke kandang Persib Bandung pada pekan ke-27 Super League, dalam kondisi terbaik.
Sebelum menantang Persib yang belum terkalahkan di kandang, Bali United menang besar banget, 6-1, dari PSBS Biak.
Bali United tampil agresif dan tajam. Kemenangan besar tersebut tidak lepas dari kontribusi banyak pemain.
Nama-nama seperti Joao Ferrari tampil menonjol dengan dua gol, meski berposisi sebagai bek.
"Saya sangat senang bisa mencetak dua gol dan membantu tim. Hanya yang terpenting saat ini adalah kemenangan tim dan bukan soal saya bisa mencetak gol. Semoga pertandingan berikutnya hasil positif bisa kami peroleh," ujar pemain asal Brasil itu.
Kedua gol tersebut menambah pundi gol Joao Ferrari musim ini yang bertambah menjadi 3 gol selama 26 pekan laga yang telah berlangsung.
“Pertama didedikasikan pastinya untuk keluarga yang selalu mendukung saya. Kemudian juga tim Bali United yang sudah berjuang bersama di lapangan pertandingan,” katanya.
Selain itu, Teppei Yachida juga tampil impresif dan dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut setelah membuka keunggulan. Dia bersyukur bisa membantu tim sesuai arahan sang pelatih Johnny Jansen.
Sebelum menantang Persib Bandung yang belum terkalahkan di kandang, tim ini mencetak enam gol pada laga pekan lalu.
