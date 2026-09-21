Tan Cheng Hoe Akui Timnas Indonesia Favorit, Malaysia Tak Akan Lengah

jpnn.com - Timnas Indonesia langsung mendapat sorotan dari pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoe, menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda disebut sebagai tim favorit di Grup A.

Tan Cheng Hoe menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi favorit. Selain dihuni sejumlah pemain berkualitas, tim Merah Putih juga memiliki keuntungan besar karena seluruh pertandingan Divisi 1 dimainkan di Indonesia.

"Semua orang tahu Indonesia akan menjadi favorit di grup," kata Tan Cheng Hoe dalam laman resmi FIFA.

Meski mengakui kekuatan Indonesia, pelatih berusia 58 tahun itu meminta Malaysia tidak terjebak hanya memikirkan duel melawan tim besutan pelatih John Herdman.

Harimau Malaya juga harus mewaspadai Singapura dan Bangladesh yang berada satu grup. Tan Cheng Hoe mengingatkan anak asuhnya mengenai Bangladesh yang kini ditangani pelatih berpengalaman.

"Tentu saja kami tidak bisa meremehkan Bangladesh yang dilatih Thomas Doley, salah satu pelatih berpengalaman di Asia Tenggara," ujarnya.

Pertemuan Malaysia kontra Indonesia diprediksi menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di Grup A. Apalagi, kedua negara memiliki rivalitas panjang di sepak bola Asia Tenggara.

Keduanya akan bertemu pada 28 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).