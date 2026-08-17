Tanah Airku Bergaung Haru di Upacara Detik-Detik Proklamasi

jpnn.com, JAKARTA - Lagu nasional "Tanah Airku" yang dibawakan penyanyi Shanna Shannon menjadi penutup rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (17/8).

Penampilan tersebut berlangsung khidmat dan menyentuh. Alunan lagu karya Ibu Soed itu membuat suasana di lokasi upacara semakin haru.

Sejumlah tokoh dan tamu undangan terlihat meneteskan air mata saat Shanna Shannon membawakan lagu tersebut. Suasana serupa juga terlihat di kalangan penampil serta pasukan TNI-Polri yang mengikuti upacara.

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Momen tersebut menjadi pengingat tentang kecintaan terhadap Tanah Air, sekaligus penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia.

Penampilan Shanna Shannon merupakan bagian dari rangkaian persembahan seni bertajuk "Bhinneka Tunggal Ika". Acara tersebut menghadirkan kolaborasi sejumlah seniman muda berbakat.

Ratusan penampil turut menyuguhkan konfigurasi gerak tangan serta sejumlah lagu bertema kebangsaan. Persembahan itu menjadi bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan.

Rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi berlangsung tertib dan khidmat. Penampilan "Tanah Airku" kemudian menutup acara dengan suasana penuh haru.

Pemerintah Pusat akhirnya menambah kuota undangan hingga menampung sekitar 11.500 warga untuk menghadiri upacara penaikan dan penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Negara.