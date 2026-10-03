Tanah Galian Longsor, Petugas PU di Bandung Tertimbun

jpnn.com - Seorang petugas Pekerjaan Umum (PU) tertimbun tanah galian saat sedang menyelesaikan proyek fondasi turap.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Golf Raya No. 17, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 13.45 WIB.

Rini, warga Cisaranten mengaku menyaksikan langsung insiden yang dialami seorang petugas PU tersebut.

Awalnya, pengerjaan fondasi yang dilakukan oleh tiga orang berjalan lancar. Tiba-tiba salah seorang petugas yang hendak meratakan area bawah tebing tertimbun tanah longsor karena material yang basah.

"Pas mau diratain itu kan di bawahnya sudah ada lubang gitu satu meter, ternyata pas dia gali tanahnya longsor karena kan tanahnya basah. Jadi, tanahnya langsung nimpa (petugas)," tuturnya.

Menurutnya, dua petugas berhasil menyelamatkan diri, sedangkan yang satu orang tertimbun lantaran posisinya di bawah dan dekat dengan tanah yang longsor.

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"Jadi, dia enggak bisa gimana-gimana, langsung ketimbun sama tanah dan batu," ujar Rini ditemui di lokasi.

Rini menjelaskan, korban seketika langsung tertimbun material tanah dan batu. Warga yang menyaksikan adanya insiden lantas menghubungi petugas pemadam kebakaran, di samping ada yang membantu mandiri.