Tanah Longsor di Blitar, Satu Warga Meninggal Dunia

jpnn.com - BLITAR - Bencana tanah longsor di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar serta tim lainnya menangani kejadian tanah longsor tersebut.

Petugas Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Saiful mengatakan korban meninggal ialah pencari rumput bernama Suyoto (57), warga Dusun Genjong, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.

"Saat itu hujan turun dengan intensitas lebat. Awalnya sudah longsor kemudian terjadi lagi longsor susulan. Saat longsor susulan ini korban yang melintas tertimpa material tanah," katanya di Blitar, Minggu (15/3)malam.

Menurut dia, korban melintas di jalur yang biasa digunakan warga untuk mencari rumput. Korban tertimbun material longsor dari dapur rumah milik Jino, yang longsor.

Saat kejadian, pemilik rumah serta anggota keluarganya tidak di bagian dapur, sehingga mereka semua selamat.

Dia juga menambahkan, rumah warga termasuk Jino banyak yang berada di area perbukitan.

Tingginya intensitas hujan membuat tanah menjadi labil sehingga terjadi longsor.