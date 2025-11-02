menu
Tanah Longsor di Trenggalek, Dua Orang Meninggal Dunia

Tim gabungan berupaya melakukan pencarian korban yang tertimpa material tanah longsor di Dusun Banaran, Trenggalek. Foto: BPBD Jatim

jpnn.com, TRENGGALEK - Bencana alam tanah longsor terjadi di Dusun Banaran, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (1/11) sekitar pukul 21.00.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satrio Nurseno menjelaskan tanah longsor itu menimpa satu rumah warga yang berada di RT 21 dusun setempat.

“Pada Sabtu (1/11) pukul 15.00 – 20.00 WIB, wilayah Kabupaten Trenggalek diguyur hujan lebat dengan intensitas tinggi. Akibat kondisi tersebut, telah terjadi tanah longsor,” kata Satrio, Minggu (2/11).

Satrio menyampaikan akibat peristiwa tersebut, lima penghuni rumah dilaporkan terjebak material longsor.

Dari hasil pencarian, tiga korban berhasil dievakuasi. Dua dinyatakan meninggal dunia, satu mengalami luka berat, sedangkan dua lainnya masih dalam proses pencarian.

“Korban luka dan meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Sudomo Trenggalek,” jelasnya.

 Proses pencarian, korban hilang dilanjutkan pagi ini, Minggu (2/11) dengan bantuan tim gabungan.

Berikut identitas korban dalam peristiwa tanah longsor ini :

Hujan deras sebabkan tanah longsor di Dusun Banaran Trenggalek, dua orang meninggal dunia

