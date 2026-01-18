Tanah Papua Menjadi Medan Tempur Baru Dua Raksasa Global

jpnn.com - Hamparan biru luas Samudra Pasifik, yang lama diromantisasi sebagai ranah isolasi yang tenang, telah berubah secara tak terelakkan menjadi papan catur untuk kontes geopolitik penentu abad kedua puluh satu.

Memasuki 2000-an hingga saat ini, kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok telah menemukan salah satu arena paling konsekuensial di tengah negara-negara kepulauan yang tersebar dari samudra besar ini.

Tidak ada tempat di mana kontes ini lebih tajam fokusnya, atau lebih sarat dengan implikasi, selain di pulau New Guinea—khususnya, wilayah Papua Nugini (PNG) dan provinsi-provinsi di Tanah Papua, Indonesia.

Pulau Papua adalah wilayah dengan geografi strategis yang sangat besar, kekayaan sumber daya yang berlimpah, dan realitas politik domestik yang kompleks, yang kini terjebak dalam catur perebutan pengaruh oleh Washington dan Beijing.

Pulau Papua dan wilayah Pasifik pada umumnya bukan lagi wilayah terpencil yang strategis. Ia telah muncul sebagai teater utama di mana dua visi tatanan global yang berbeda, dan semakin terlembagakan, diproyeksikan dan diuji.

Bagi Amerika Serikat, wilayah ini tetap menjadi pusat untuk melestarikan "Free and Open Indo-Pacific" (FOIP)—kerangka kerja yang didasarkan pada tatanan berbasis aturan, jalur laut yang tak terhambat, dan jaringan aliansi tradisional yang diperkuat.

Bagi Tiongkok, ini mewakili perbatasan penting untuk memperluas Global Development Initiative-nya, membangun kemitraan diplomatik, dan mengamankan sumber daya vital, sambil menampilkan dirinya sebagai alternatif yang menghormati dan tidak mencampuri hegemoni Barat.

Pergeseran Paradigma Washington