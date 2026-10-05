Tanah Pesantren Dibeli Rp 210 Juta, Sertifikat Disebut Masih Atas Nama Wali Kota Pagaralam

jpnn.com - Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah dilaporkan ke SPKT Polda Sumsel terkait dugaan penipuan dalam proses jual beli tanah.

Laporan tersebut dibuat oleh pimpinan Yayasan Rumah Berbagi Madrasah Rohaniah Zairil Asmoni dan teregistrasi dengan Nomor STTLP/B/1663/IX/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tertanggal 30 September 2026.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 492 atau Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

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Zairil menerangkan bahwa persoalan bermula ketika yayasan membeli sebidang tanah seluas sekitar 8.100 meter persegi di Jalan H.Yuni, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam pada Agustus 2017.

Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp210 juta dan menurut Zairil telah dibayar lunas melalui transfer ke rekening Hera Parianti yang disebut merupakan istri Ludi Oliansyah.

Pihak penjual kata dia, saat itu berkomitmen mengurus surat jual beli sekaligus proses sertifikat agar kepemilikan dapat dibaliknamakan kepada yayasan.

"Pembayaran sudah kami lunasi per Agustus 2017 lewat transfer ke rekening istrinya. Semua bukti transaksi dan kuitansi lengkap kami pegang," kata Zairil, Senin (5/10/2026).

Namun, menurut Zairil, sertifikat yang terbit dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada akhir 2017 justru tercatat atas nama Ludi Oliansyah. Kondisi tersebut kemudian menjadi sumber perselisihan antara yayasan dan pihak penjual.