Tanam 1.000 Pohon, Menteri Jumhur Tegaskan Pentingnya Perlindungan Lingkungan

jpnn.com, CIANJUR - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif harus mampu menyinergikan nilai ekonomi dan keberlanjutan ekosistem.

"Menanam pohon berarti menanam masa depan. Upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," ujar Menteri Jumhur saat menghadiri aksi penanaman 1.000 pohon di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/5).

Aksi ekologis ini diinisiasi bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Paguyuban Petani Cianjur (PPC).

Jumhur menambahkan, masyarakat yang hidup dan bergantung langsung pada alam merupakan pilar utama dalam menjaga ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan lingkungan harus inklusif.

"Perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut," tegasnya.

Senada dengan Menteri LH, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyebut aksi penanaman pohon ini merupakan bukti nyata kontribusi kaum tani terhadap bumi. Ia menekankan bahwa perjuangan atas tanah (agraria) tidak terpisahkan dari kelestarian lingkungan.

“Kegiatan menanam hari ini adalah sumbangsih dari teman-teman petani. Bagaimana kita memastikan keadilan agraria bisa sejalan dengan usaha-usaha kita untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup,” tuturnya.