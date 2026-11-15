Tanam 30 Juta Pohon Gamal, BJA Group Tegaskan Komitmen Menjaga Lahan HGU

jpnn.com, POHUWATO - PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) memperkuat komitmennya untuk menyediakan bahan baku wood pellet melalui budidaya pohon gamal di wilayah operasional Perusahaan.

BJA Group menanam pohon gamal ke-30 juta secara simbolis, dan menargetkan hasil panen gamal dari kebun sendiri mulai diolah menjadi wood pellet pada Semester II 2027.

Penanaman pohon gamal ke-30 juta secara simbolis dilakukan oleh jajaran manajemen BJA Group, di antaranya Presiden Direktur PT Inti Global Laksana (PT IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (PT BTL) Heru Purnomo, Direktur BJA Group Zunaidi, Direktur PT Biomasa Jaya Abadi Iskandar, di Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Jumat, (13/11).

Program penanaman pohon gamal telah berjalan sejak 2022. Pada 2024, pohon tertanam berjumlah 11 juta. Hingga November 2026, total areal yang telah ditanami kembali 30 juta pohon gamal di areal sekitar 6.000 hektare, dari total area Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 27.000 hektare.

Direktur BJA Grup Zunaidi mengatakan penanaman pohon gamal ke-30 juta secara simbolis ini sebagai bukti konsistensi dan komitmen terhadap lahan yang diberikan negara.

Dari total 27.000 ha lahan HGU dari negara, tidak seluruhnya dibuka.

“Ada yang kami fungsikan untuk area konservasi, sesuai dengan 3 pilar sustainability perusahaan, yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dari aspek lingkungan, tidak seluruh lahan HGU dibuka, ada area yang tidak dibuka yakni difungsikan sebagai area konservasi misalnya sempadan sungai. Sehingga dari seluruh area HGU tidak semua sebagai plantable area atau tidak semua lahan bisa ditanami,” kata Zunaidi.

Zunaidi menjelaskan hasil penanaman pohon gamal ini akan dipanen setelah umur 4-5 tahun untuk menjadi bahan baku wood pellet.