Tanam 5 Ribu Bibit Pohon Mangrove, Linknet Jaga Wilayah Pesisir Serang

jpnn.com, SERANG - PT Link Net Tbk melestarikan lingkungan melalui penanaman 5.000 bibit pohon mangrove dalam program unggulan New Home-Pass, New Tree.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia (World Mangrove Day) pada 26 Juli mendatang, yang mengusung tema "Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang".

Lebih dari sekadar agenda seremonial, inisiatif ini dihadirkan dengan sentuhan humanis membangun benteng alami guna melindungi permukiman warga dari ancaman abrasi, menjaga sumber mata pencaharian nelayan lokal, serta meningkatkan kualitas hidup komunitas pesisir Serang.

Program New Home-Pass, New Tree merupakan wujud konsistensi keberlanjutan yang telah digulirkan Linknet sejak 2025, di mana setiap perluasan homepass diimbangi dengan penanaman pohon di wilayah operasional.

Pada 2025, Linknet melalui program New Homepass, New Tree telah menanam total 22.500 pohon yang terdiri dari 13.500 pohon mangrove dan 9.000 pohon terestrial.

Melalui program ini, Linknet memastikan setiap langkah perluasan jaringan konektivitas digital yang dibangun perusahaan diimbangi dengan tumbuhnya tunas-tunas hijau di alam, menciptakan keharmonisan antara kemajuan teknologi dan pelestarian bumi.

"Bagi Linknet, semangat 'We LINK the nation for better lives' tidak hanya diwujudkan melalui perluasan infrastruktur konektivitas digital, tetapi juga keberanian untuk mengambil peran aktif dalam menjaga bumi. Penanaman 5.000 mangrove ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kami. Sepanjang tahun ini Linknet menargetkan estimasi penanaman hingga 50.000 pohon yang disebar di berbagai titik strategis di Indonesia," ujar Kanishka Wickrama, Direktur Utama PT Link Net Tbk.

"Kami ingin memastikan pertumbuhan bisnis Linknet berjalan seiringan dengan rasa aman, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional kami," imbuhnya.