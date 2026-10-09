Tanam Ganja di Rooftop Rumah, Mantan Chef AS Ditangkap Polisi

jpnn.com, BANDUNG - Mantan juru masak di Amerika Serikat berinisial RA (55 tahun) ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, karena kedapatan menanam ganja di rooftop rumahnya.

Sebanyak 27 batang tanaman ganja disita polisi dari kediaman RA di Jalan Sriwulan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan pelaku RA sudah melakukan perbuatan ilegal ini cukup lama. Tersangka menanam pohon ganja di atas rumahnya sehingga tidak diketahui masyarakat.

Bibit ganja itu didapatkan RA sewaktu bekerja sebagai chef di restoran cepat saji di California. RA kemudian menyelundupkannya di kantong celananya, sehingga tak terdeteksi imigrasi.

Dari sana, RA mulai budidaya ganja di kediamannya, dan mengaku hanya untuk konsumsi pribadi.

"Di TKP ditemukan kira-kira 27 batang tanaman ganja. Tersangkanya satu orang, sudah kami amankan dan lakukan pemeriksaan. Sudah kami tetapkan statusnya sebagai tersangka," kata Dedi dalam konferensi pers di Mapolsek Regol, Jumat (9/10/2026).

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Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan, tersangka belajar budidaya tanama ganja ketika bekerja di California.

Berdasarkan pengetahuan yang dipelajari, RA nekat mempraktikkannya saat kembali ke Tanah Air.