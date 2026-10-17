Tanam Mangrove di Malang Selatan, Sekjen PDIP: Wujud Tanggung Jawab Jaga Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengunjungi kawasan konservasi Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna di Malang Selatan, Jawa Timur, Sabtu (17/10) ini.

Hasto datang bersama Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UMKM Andreas Eddy Susetyo, Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga.

Hasto selama di lokasi, tampak berkeliling kawasan, meninjau rumah pembibitan, lalu menanam mangrove bersama warga.

Dia menyebut penanaman mangrove bagi PDIP bukan kegiatan seremonial, karena partainya terus mengampanyekan program Merawat Pertiwi.

"Gerakan menanam mangrove itu wujud tanggung jawab menjaga kehidupan. Mangrove membantu melindungi pantai dari abrasi, menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut, serta menyerap dan menyimpan karbon," ujarnya.

Seusai menanam, Hasto membuka aplikasi peta di telepon selulernya, lalu mencatat titik koordinat pohon yang sudah ditempatkan.

"Saya sekarang tahu dan mencatat koordinat tanaman ini, jadi kalau saya mau mengeceknya saya tahu lokasi persisnya," kata Hasto sambil tersenyum.

Hasto dan rombongan kemudian bergabung dengan komunitas mengikuti webinar melalui Zoom yang disiarkan kanal YouTube Tunas Hijau milik pegiat lingkungan M. Zamroni.