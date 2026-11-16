Tanam Mangrove, PT Delta Sukses Teknologi Berkomitmen Jaga Ekosistem Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - PT Delta Sukses Teknologi menanam pohon mangrove di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu pada Rabu (11/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) bertajuk 'Bersama Menjaga Alam: Aksi Peduli Bumi', yang telah dimulai sejak 2025.

Melalui penambahan pohon mangrove pada 2026, program ini diproyeksikan berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, dengan potensi penyerapan karbon hingga 66.000 kg karbon dioksida ekuivalen (CO?e) selama 20 tahun ke depan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (FOLU Net Sink 2030).

Program nasional tersebut menargetkan serapan karbon bersih sebesar 140 juta ton CO?e pada 2030 melalui pengurangan emisi dan peningkatan kemampuan hutan serta lahan lainnya dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Dalam konteks ini, pelestarian dan penanaman mangrove menjadi salah satu bentuk aksi nyata yang dapat mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

“PT Delta Sukses Teknologi terus berinovasi serta menjaga kualitas setiap produk kami secara konsisten dan bertanggung jawab. Keunggulan dan dedikasi ini tidak berhenti hanya pada area bisnis, tetapi juga kami terapkan ke dalam tata kelola perusahaan dan kepedulian terhadap lingkungan," ujar Ira Octaviera, Commercial and Corporate Director PT Delta Sukses Teknologi.

"Pelaksanaan program penanaman mangrove merupakan wujud komitmen jangka panjang kami yang berangkat dari prinsip yang sama, konsisten dan bertanggung jawab, terhadap konsumen, bisnis, dan lingkungan," imbuhnya.