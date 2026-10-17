Tancap Gas, Arista Group Resmikan 20 Diler BYD & Danza, Ada Flash Charging

jpnn.com, TANGERANG - Arista Group meresmikan 20 diler baru BYD dan Danza secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang.

Ekspansi secara masif itu sebagai bagian dari komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik sekaligus memperkuat dukungan penjualan dan layanan purna jual.

Dengan adanya ekspansi ini, Arista Group sudah memilki jaringan sebanyak lebih dari 45 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

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Chairman Arista Group Hartono Sohor mengungkapkan kehadiran diler di PIK 2 ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan wujud nyata konsistensi Arista Group dalam memimpin transisi energi hijau di Indonesia.

"20 diler baru di Indonesia wujud nyata kesiapan Arista Group bersama BYD dan Danza untuk memimpin revolusi energi hijau secara masif dan mendekatkan mobilitas masa depan bagi masyarakat Indonesia," ungkap Hartono dalam siaran persnya, Sabtu (17/10).

Arista BYD & Danza PIK 2 berlokasi di Kavling Commercial Manhattan Signature, Jalan Laksamana Yos Sudarso, PIK 2.

Diler itu dirancang dengan konsep modern dan futuristik. Hal ini menjadikan pemilihan PIK 2 sebagai lokasi diler yang berdasar pada latar belakang kawasan tersebut yang dirancang sebagai pusat gaya hidup urban dan modern.

Sama seperti diler lainnya, gerai itu dilengkapi fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts) sesuai Value dari Arista yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan.