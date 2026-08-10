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Tanda-tanda Pelemahan Ekonomi Nasional di Jajanan Kaki Lima

Tanda-tanda Pelemahan Ekonomi Nasional di Jajanan Kaki Lima
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Tanda-tanda Pelemahan Ekonomi Nasional di Jajanan Kaki Lima

Penurunan nilai mata uang sangat dirasakan oleh para pembuat tempe di Indonesia. Bahan bakunya, yakni kedelai, sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat.

Sebagai sumber protein yang harganya masih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, penurunan nilai rupiah mendorong kenaikan harga kedelai.

Ahmad Saikhu, seorang pembuat tempe, sekaligus sekretaris jenderal asosiasi produsen tempe dengan 4.000 anggota, mengatakan ia dan para anggotanya berada dalam "kekacauan total".

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"Jika ini terus berlanjut, keuangan keluarga kami akan menjadi kacau-balau," katanya.

"Pemerintah tidak benar-benar berhasil mengendalikan harga-harga ini, sehingga para produsen di lapangan sekarang terpuruk, dengan mata pencaharian mereka yang benar-benar berantakan."

Ahmad mengatakan ia dan produsen lainnya terpaksa memperkecil ukuran tempe mereka, karena mereka tidak dapat menaikkan harga jualnya.

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"Kami harus bertahan hidup agar bisa terus memenuhi kebutuhan protein masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

"Jika ini terus berlanjut, saya perkirakan dalam tiga hingga enam bulan, banyak bisnis bisa bangkrut, yang menyebabkan pengangguran meluas."

Nilai Rupiah jatuh ke level terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat, menyebabkan dampak yang parah

Sumber ABC Indonesia
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