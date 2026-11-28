jpnn.com, JAKARTA - Mercure Jakarta Batavia menghadirkan Annathaya Spa & Wellness sebagai fasilitas relaksasi dan kebugaran bagi tamu hotel maupun pengunjung umum.

Kehadiran layanan tersebut menjadi bagian dari upaya hotel memperkuat pengalaman menginap holistik di kawasan Kota Tua, Jakarta.

Peresmian operasional Annathaya Spa & Wellness menandai kerja sama antara Mercure Jakarta Batavia dan Odilia Infinity Corp.

Bagi perusahaan yang dipimpin Founder dan CEO Yohanna Gewang tersebut, pembukaan ini juga menjadi pencapaian tersendiri karena tercatat sebagai outlet ke-260 dalam perjalanan ekspansi bisnisnya.

Yohanna mengatakan, pembukaan outlet tersebut memiliki angka yang istimewa karena berlangsung pada 26 November 2026 dan menjadi outlet ke-260.

Dia berharap kemitraan dengan Mercure Jakarta Batavia dapat memberikan manfaat bagi pelanggan maupun kedua perusahaan.

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"Semoga kerja sama kami ke depannya menjadi value yang sangat baik untuk para tamu, kedua belah pihak, dan karyawan kita masing-masing. Kami jaga kepercayaan and we make it happen," ujar Yohanna.

General Manager Mercure Jakarta Batavia, Friendy Ignatius Rares, mengatakan kerja sama tersebut telah menunjukkan perkembangan positif sejak bulan pertama operasional.