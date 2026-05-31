Tandai Satu Tahun Peluncuran Nusantara Prestige, DAIKIN Helat Program Apresiasi Bagi Teknisi

jpnn.com, JAKARTA - Menandai satu tahun peluncuran AC Nusantara Prestige, PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) menghelat program untuk memberikan apresiasi bagi para teknisi tata udara di Indonesia.

Berjalan di bawah tajuk DAIKIN Installer Program, melaluinya perusahaan solusi tata udara asal Jepang ini memberikan insentif khusus bagi tiap teknisi yang melakukan instalasi AC DAIKIN seri Nusantara Prestige.

“Program ini dirancang untuk memberikan apresiasi bagi para teknisi yang memiliki peran penting dalam kesuksesan penyebaran AC Nusantara Prestige sejak peluncurannya tahun lalu. Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pengguna, teknisi mengambil peran penting dalam memberikan kualitas pengerjaan instalasi dan perawatan terbaik bagi pengguna AC DAIKIN ini,” ujar Alexander Eko Wibowo, General Manager Retail Sales PT Daikin Airconditioning Indonesia.

Nusantara Prestige sendiri merupakan AC hunian perdana DAIKIN buatan pabriknya di Indonesia. Diperkenalkanpada Juni tahun lalu, seri AC DAIKIN ini memiliki tiga model.

Ketiganya yaitu ALPHA Inverter, BETA Inverter dan SMS. Membawa label buatan Indonesia, kehadiran AC ini menjadi bentuk nyata DAIKIN dalam memberikan AC hunian yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia dengan tetap mempertahankan standar kualitas Jepang yang menjadi reputasi DAIKIN selama ini.

Berlangsung secara nasional selama enam bulan mulai 2 Juni 2026, melalui program ini, DAIKIN memberikan insentif pada kisaran Rp 50,000 hingga Rp 100,000 untuk setiap teknisi yang melakukan instalasi salahsatu model AC Nusantara Prestige.

Untuk informasi selengkapnya terkaitprogram ini, teknisi dapat mengaksesnya melaluiwww.daikin.co.id.

Lebih lanjut Alexander Eko Wibowo menyatakan dalam pelaksanaannya, DAIKIN menggandeng sembilan asosiasi teknisi tata udara. Kesembilan asosiasi teknisi tersebut mencakup wilayah operasional nasional maupun daerah.