Tandeman, Ipang Lazuardi Isi Soundtrack Film Operasi Pesta Copet

jpnn.com, JAKARTA - Lagu berjudul Tandeman yang dinyanyikan oleh Ipang Lazuardi akan menjadi OST film Operasi Pesta Copet.

Rumah produksi Imajinari berkolaborasi dengan Ipang Lazuardi baru saja merilis lagu dan musik video berjudul Tandeman.

Lagu Tandeman sendiri membawa tema tentang persahabatan, mengisahkan dinamika perjalanan sahabat yang melewati berbagai masalah bersama dari waktu ke waktu, dan bagaimana dalam bersahabat terkadang kita juga butuh waktu untuk saling memahami di setiap masalah yang dilewati.

Aransemen lagu Tandeman dibangun dengan nada yang sederhana dan minimalis, yang menonjolkan karakter vokal Ipang yang sangat kuat dan khas. Dibalut dengan instrumen piano yang dominan, lagu Tandeman bak sebuah ode untuk sahabat.

Sementara itu, video musik Tandeman dirilis pada 17 Juli 2026 pukul 18.00 WIB di kanal YouTube Imajinari.

Video musik menampilkan cuplikan-cuplikan yang ada dalam film Operasi Pesta Copet, serta momen saat lagu Tandeman dibawakan Ipang untuk pertama kalinya secara live dalam set akustik, saat ‘Ngamen’ di Blok M Jakarta.

Di pertunjukan live itu, Ipang tidak hanya memainkan gitar dan bernyanyi, namun juga dengan lincah meniup harmonika.

"Sebelum film Operasi Pesta Copet rilis di bioskop mulai 27 Agustus 2026, kami ingin mengenalkan terlebih dulu cerita dan dunianya, termasuk lewat OST film ini, Tandeman, yang dibawakan oleh Ipang Lazuardi. Film ini premisnya tentang copet tapi hatinya tentang persahabatan. Vokal Ipang yang magis adalah representasi paling tepat untuk itu,” ungkap produser Ernest Prakasa.