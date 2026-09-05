Tangan Dingin Shin Tae Yong di Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta meraih poin penuh pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Borneo FC.

Berlaga di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9), skuad asuhan Shin Tae-yong itu menang dengan skor tipis 1-0.

Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Alexander Jeremejeff pada menit ke-45+1.

Kemenangan ini disambut suka cita oleh pelatih Persija Shin Tae Yong.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu menilai kemenangan Rizky Ridho dan kolega pada laga ini terasa spesial mengingat Persija sulit menang saat bertandang ke Samarinda.

“Kemenangan ini terasa spesial karena Persija sudah sekitar delapan tahun tidak pernah menang di kandang Borneo,” ujar Shin.

“Meskipun pertandingan pertama ini sangat sulit, para pemain tetap fokus sampai akhir dan akhirnya Persija berhasil meraih kemenangan,” sambung dia.

Persija terakhir kali menang di Samarinda melawan Borneo FC pada 2018 silam.