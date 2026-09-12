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Tangan Dingin Shin Tae-yong Putus Rekor 3 Tahun Tanpa Kemenangan Persija atas Persib

Tangan Dingin Shin Tae-yong Putus Rekor 3 Tahun Tanpa Kemenangan Persija atas Persib
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Selebrasi Shin Tae-yong seusai mengantarkan Persija Jakarta meraih kemenangan pada laga kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Shin Tae-yong sukses mengukir tinta emas pada laga debut klasiknya setelah mengantarkan Persija Jakarta menang 2-1 atas Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9) sore, kemenangan dramatis ini resmi memutus rekor buruk Macan Kemayoran yang tidak pernah menang atas sang rival selama tiga tahun terakhir.

Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Alexander Jeremejeff pada menit ke-42, serta Ivan Mamut 90+5.

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Hasil tersebut menjadikan Shin Tae-yong mampu memutus raihan negatif tim asal ibu kota tersebut saat jumpa Persib yang tidak pernah menang selama tiga tahun terakhir.

Tercatat kali terakhir Persija menang melawan Persib pada 31 Maret 2023 silam di Bekasi dengan skor 2-0.

Manajer asal Korea itu sebelumnya juga membawa Persija mengukir sejarah baru di Samarinda saat menang melawan Borneo FC.?

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Tercatat kali terakhir tim pemilik 11 gelar itu menang di kota Tepian pada September 2018 silam.

Pada laga sebelumnya Persija juga menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol Alexander Jeremejeff.

Pelatih Shin Tae-yong sukses mengukir tinta emas pada laga debut klasiknya setelah mengantarkan Persija menang 2-1 atas Persib pada pekan kedua Super League.

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