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Tangan Terborgol, Pria Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh

Tangan Terborgol, Pria Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh
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Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, KENDAL - Seorang pria ditemukan tewas di sebuah gedung kosong Desa Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam kondisi tangan terborgol.

Dugaan pembunuhan itu saat ini diselidiki Polres Kendal.

Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy mengatakan pihaknya telah mengetahui identitas korban.

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"Korban diketahui bernama Donna Nuzulul Aditya (29) warga Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal," katanya, Rabu.

Menurutnya, autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban sudah dilakukan di RS Bhayangkara Semarang.

"Hasil autopsi korban meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala," kata AKBP Ratna.

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Selain itu, kata dia, korban diduga sudah meninggal sekitar 5 - 10 hari sebelum ditemukan pada 6 Oktober 2026.

Saat ini penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Pria bernama Donna Nuzulul Aditya (29 tahun) ditemukan tewas diduga dibunuh dengan kondisi tangan terborgol.

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