Tangani 52 Kasus Karhutla, Polda Sumsel Tetapkan 45 Orang Jadi Tersangka
jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menangani 52 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah itu.
Dalam penanganan kasus karhutla itu, polisi telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka.
Selain itu, polisi juga tengah mengusut 16 korporasi yang diduga terkait karhutla.
Hanya saja, identitas 16 korporasi itu belum diumumkan karena penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel masih melakukan pendalaman.
"Semua kasus karhutla yang ditangani Polda Sumsel akan diselesaikan. Bapak Kapolda Sumsel berprinsip bahwa penegakan hukum harus tuntas tanpa pandang bulu. Tidak hanya perorangan, tetapi korporasi yang terlibat juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya, Senin (12/10).
Perwira menengah Polri itu mengatakan bahwa penegakan hukum kasus karhutla dilakukan tanpa membedakan pelaku perorangan maupun korporasi.
Dia menegaskan seuruh yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.
"Yang jelas, siapa pun yang terlibat, baik korporasi maupun perorangan dalam karhutla di Sumsel, akan ditindak tegas dan diproses hukum secara profesional, transparan sampai tuntas," ujar Nandang.
Tangan 52 kasus karhutla, Polda Sumsel sudah menetapkan 45 orang menjadi tersangka. Polisi juga mengusut karhutla yang diduga melibatkan korporasi.
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