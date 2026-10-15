Tangani Karhutla di Kalteng, Pemerintah Perkuat Operasi Darat

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pemerintah memperkuat pasukan dan peralatan darat untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Hal demikian dikatakan dia seusai melakukan pengecekan pamadaman di KM 23 TN Sebangau, Kalteng, Selasa (13/10).

Menurut Menhut, strategi penanganan darat diperkuat dengan pemantauan menggunakan drone thermal untuk mengidentifikasi pergerakan api.

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Raja Juli memastikan pemerintah tidak hanya menunggu hujan dan terus melakukan berbagai upaya penanganan karhutla di lapangan.

"Kami tidak pernah berpangku tangan,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu seperti dikutip Kamis (15/10).

Selain penguatan sektor darat, kata Raja Juli, penanganan karhutla di Kalteng juga dilakukan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai OMC menjadi penting karena hujan di Kalteng diprediksi BMKG turun pada Noevember 2026.

"Hujan alami ini baru akan ada di Kalteng ini mungkin nanti di awal November, sementara operasi modifikasi cuaca terus kami lakukan," ujar Raja Juli.