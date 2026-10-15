menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tangani Karhutla di Kalteng, Pemerintah Perkuat Operasi Darat

Tangani Karhutla di Kalteng, Pemerintah Perkuat Operasi Darat

Tangani Karhutla di Kalteng, Pemerintah Perkuat Operasi Darat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menhut Raja Juli Antoni saat mengecek pamadaman di KM 23 TN Sebangau, Kalteng, Selasa (13/10). Sumber untuk JPNN

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pemerintah memperkuat pasukan dan peralatan darat untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Hal demikian dikatakan dia seusai melakukan pengecekan pamadaman di KM 23 TN Sebangau, Kalteng, Selasa (13/10).

Menurut Menhut, strategi penanganan darat diperkuat dengan pemantauan menggunakan drone thermal untuk mengidentifikasi pergerakan api.

Baca Juga:

Raja Juli memastikan pemerintah tidak hanya menunggu hujan dan terus melakukan berbagai upaya penanganan karhutla di lapangan.

"Kami tidak pernah berpangku tangan,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu seperti dikutip Kamis (15/10).

Selain penguatan sektor darat, kata Raja Juli, penanganan karhutla di Kalteng juga dilakukan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Baca Juga:

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai OMC menjadi penting karena hujan di Kalteng diprediksi BMKG turun pada Noevember 2026.

"Hujan alami ini baru akan ada di Kalteng ini mungkin nanti di awal November, sementara operasi modifikasi cuaca terus kami lakukan," ujar Raja Juli.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut penambahan pasukan darat dan penggunaan drone menjadi cara memaksimalkan pemadaman karhutla di Kalteng.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI