Tangani Karhutla di Tanjung Puting, Menhut Kerahkan 160 Pasukan & 30 Sumur Bor

jpnn.com, KALIMANTAN TENGAH - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan dengan menggunakan pesawat tanpak awak atau drone thermal untuk mengetahui titik api yang akan dilakukan penanganan.

Menurut dia, dari hasil pemetaan terdapat empat medan utama yang harus dihadapi dalam upaya memadamkan api di Tanjung Puting.

Adapun keempatnya mencakup Pesalat, Teluk Pulai, Sungai Buluh Kecil, Sungai Buluh Besar, dan area Sungai Bawung dan Tanjung Rengas.

“Dari banyak titik api yang tersebar di Tanjung Puting, pakai drone thermal kami bisa identifikasi ada empat battleground atau ada empat titik di mana kami harus bertarung melawan api,” kata Menhut Raja Juli dalam siaran persnya, Rabu (14/10).

Sekjen PSI itu mengatakan kawasan Pesalat menjadi salah satu prioritas karena lokasinya sangat dekat dengan feeding area atau feeding zone.

Dalam mencegah api meluas, pemerintah menyiapkan penambahan sumur bor. Berdasarkan pemetaan, dibutuhkan sekitar 30 sumur bor untuk membantu upaya pemadaman.

Selain itu, sekitar 160 personel pasukan darat akan dikerahkan untuk melakukan pemadaman.