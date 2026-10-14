Tangani Karhutla Sebangau dengan Perkuat Strategi Putus Kepala Api
jpnn.com, KALTENG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni terus memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.
Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api, tetapi juga memutus pergerakan api agar tidak meluas.
Hal ini disampaikan Menhut Raja Antoni usai pemantauan pemadaman di lapangan tepatnya di KM 23 TN Sebangau, Selasa (13/10).
Pengecekan dilakukan bersama Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, bersama jajaran TNI, Polri, BPBD.
Menhut Raja Antoni bersama rombongan masuk ke lokasi dan melihat langsung pemadaman yang tengah dilakukan oleh Manggala Agni Kemenhut.
Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memiliki empati yang mendalam terhadap masyarakat yang telah terdampak asap selama beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan pemerintah tidak lepas tangan dan terus melakukan upaya konkret di lapangan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan unsur lainnya.
“Bukan sama sekali kita lepas tangan, cuci tangan, sama sekali tidak. Tentu bisa dilihat di lapangan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, TNI Polri, Manggala Agni, Kemenhut. Teman-teman lihat itu bagaimana mata mereka? Sudah merah, sudah lelah tapi karena ini tugas mereka tetap ada di lapangan untuk bekerja secara real secara konkret,” ujar Menhut Raja Antoni.
Dalam penanganan di Sebangau, strategi pemadaman kini diperkuat dengan upaya memutus kepala api menggunakan alat berat. Strategi tersebut dilakukan untuk mencegah api bergerak lebih jauh dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Strategi pemadaman karhutla kini diperkuat dengan upaya memutus kepala api menggunakan alat berat.
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