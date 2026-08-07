Tangani Konflik Beruang Madu di Riau, Kemenhut Prioritaskan Keselamatan Warga
jpnn.com, PELALAWAN - Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan konflik antara satwa liar jenis beruang madu (Helarctos malayanus) dengan seorang warga di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Penanganan dilakukan segera setelah laporan diterima dengan mengerahkan Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) ke lokasi untuk melakukan mitigasi dan mencegah konflik serupa terulang.
Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat mitigasi konflik manusia dan satwa liar melalui penanganan yang cepat, kolaboratif, dan berbasis konservasi.
Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan satwa liar beserta habitat alaminya.
Sesaat setelah menerima laporan, BBKSDA Riau langsung mengerahkan Tim WRU dari Pekanbaru menuju lokasi kejadian.
Tim membawa satu unit kandang jebak (box trap) sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam penanganan konflik satwa liar.
Setibanya di Desa Pangkalan Gondai, tim langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Desa Pangkalan Gondai.
Selanjutnya, tim menuju Kantor Desa untuk memperoleh informasi awal serta kronologis kejadian sebagai langkah awal dalam proses penanganan lebih lanjut.
Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Program ASRI, Kemenhut Siapkan 70 Juta Bibit Unggul per Tahun
- Kemenhut Gerak Cepat Tangani Kebakaran di Gunung Gede Pangrango
- RI Gandeng Korsel Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Perkuat Antisipasi Kebakaran Hutan
- Prakiraan Cuaca di Riau Hari Ini, BMKG Ingatkan Soal Hujan Hingga Hotspot
- Monyet Codetan Penyerang Belasan Warga Inhil Ditangkap Tim Gabungan
- Desak Polisi Ungkap Penyebab Karhutla di Riau, Sahroni: Tak Mungkin Hanya Karena Puntung Rokok!