Tangani Sebaran Abu Vulkanis Anak Krakatau, BNPB Bakal Memaksimalkan OMC

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut pihaknya bakal memaksimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC demi menangani sebaran abu vulkanis setelah erupsi Gunung Anak Krakatau.

”Mudah-mudahan hari ini, besok, sehingga bisa meluruhkan abu vulkanik yang sekarang mengganggu kehidupan kita," kata dia kepada awak media, Senin (7/9).

Suharyanto mengatakan OMC dianggap strategi paling efektif menangani sebaran abu vulkanis dalam beberapa hari ini.

"Ini bisa luruh, karena salah satu upaya yang paling tepat untuk meluruhkan abu vulkanik adalah dengan mendatangkan hujan,” lanjutnya.

Suharyanto mengatakan data dan laporan yang diterima oleh BNPB, intensitas erupsi Gunung Anak Krakatau sudah mulai turun.

Namun demikian, lanjut dia, sebaran abu vulkanis dari erupsi masih terasa sampai hari ini di berbagai daerah di Pulau Jawa.

Adapun, dampak abu vulkanis ialah kebijakan penutupan operasional beberapa bandara yang mengganggu jadwal penerbangan.

Termasuk, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Banten dan Bandara Halim Perdanakusuma yang belum bisa menerbangkan pesawat.