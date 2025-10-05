Tangerang 10K 2025 Hadir, bank bjb Dorong Gaya Hidup Sehat dan Sport Tourism

jpnn.com, TANGERANG - Kota Tangerang siap menyambut perhelatan akbar olahraga lari melalui ajang Tangerang 10K 2025 yang untuk pertama kalinya digelar di kota ini.

Acara akan berlangsung pada 7 Desember 2025, dan diharapkan menjadi signature event yang membanggakan bagi warga Tangerang maupun pecinta olahraga lari di seluruh Indonesia.

Gelaran ini diluncurkan secara resmi melalui Press Conference Launching Tangerang 10K 2025 pada Sabtu 4 Oktober 2025 di Vihara Boen San Bio, menghadirkan pembicara baik dari pemerintah, penyelenggara, komunitas, hingga pelaku budaya.

Kehadiran berbaggai perwakilan menjadi bukti event Tangerang 10K bukan sekadar ajang lomba, melainkan momentum untuk merayakan kisah, budaya, serta semangat baru bagi kota Tangerang.

Wakil Walikota Tangerang Maryono Hasan, menegaskan bahwa ajang ini adalah momen bersejarah bagi kota.

“Tangerang 10K ini adalah momentum yang sangat bersejarah bagi kita semua, karena untuk pertama kalinya Kota Tangerang memiliki signature running event sendiri. Bagi kami, ajang ini bukan sekadar lomba lari, tetapi sebuah ruang untuk merayakan kisah dan budaya,” ujarnya.

Menurut Maryono, lomba dengan jarak 10 kilometer ini dirancang cukup kompetitif bagi pelari berpengalaman, namun tetap ramah bagi masyarakat umum. “Dengan begitu, setiap peserta bisa benar-benar merasakan kota ini lewat langkah mereka sendiri,” tambah Maryono.

Acara ini diperkirakan akan diikuti oleh 2.500 pelari, yang akan memenuhi jalan-jalan Kota Tangerang dengan energi dan cerita mereka. Pemerintah Kota optimis, kegiatan ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah hingga mancanegara, sekaligus memperkuat posisi Tangerang sebagai kota yang ramah sport tourism.