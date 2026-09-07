Tanggap Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau, Baznas Bagikan Masker untuk Warga

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan masker kepada masyarakat yang terdampak paparan abu vulkanis Gunung Anak Krakatau di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung.

Pendistribusian masker dilakukan sebagai bagian dari respons tanggap darurat Baznas untuk membantu melindungi masyarakat dari risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan abu vulkanik.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk meminimalkan dampak abu vulkanik terhadap kesehatan warga.

"Aksi sigap ini kami lakukan untuk meminimalkan dampak buruk abu vulkanis terhadap kondisi kesehatan warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah," kata Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/9).

Di wilayah Jabodetabek, tim Baznas membagikan masker kepada pengguna jalan di sepanjang Jalan Raya Matraman, Jakarta.

Bantuan serupa juga diberikan kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan Sawangan dan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat.

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Respons kemanusiaan tersebut turut dilakukan di Provinsi Lampung. Rumah Sehat Baznas (RSB) Pesawaran membagikan masker secara langsung kepada warga yang terdampak paparan abu vulkanik di Desa Sukabanjar, Kabupaten Pesawaran.

Idy mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan selama paparan abu vulkanik masih terjadi.